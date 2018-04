Eva Longoria findet ihre Schwangerschaft hart

Während andere Frauen von den neun Monaten vor der Geburt nur so schwärmen, gibt Eva zu, dass sie sich zur Zeit einfach nur noch unwohl fühlt. "Alles ist ungemütlich", erklärt sie in der Sendung "Jimmy Kimmel Live". "Es ist nicht nur der Bauch - alles wird größer. Ich habe meine Oberschenkel noch nie so groß gesehen, und meine Brüste, sie sind immer im Weg. Es ist hart".

Die "Desperate Housewives"-Darstellerin stellte am Set von 'The Mick' fest, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Da sie das Geheimnis jedoch noch nicht der ganzen Welt preisgeben wollte und deshalb nichts verriet, befürchtete sie allerdings, dass die Crew sie für faul halten würde. Sie erklärte: "Ich führte gerade Regie bei 'The Mick' - ich führe Regie bei einer Menge Komödien und ich war am Set. Ich war wirklich müde und mir war wirklich schlecht und ich dachte mir 'Die denken bestimmt ich bin einfach faul'. Aber ich war schwanger".



(baf/bang)