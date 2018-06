Eva Longoria trauert um ihren geliebten Hund Jinxy

Ihr kleiner Liebling Jinxy ist nach einem Schlaganfall gestorben. Auf Instagram postete die 43-Jährige eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihrem knuffigen Freund zeigen. Ein herzzerreißendes Foto zeigt Hund und Frauchen während Jinxys letzten traurigen Minuten. Liebevoll drückt Eva den geschwächten Vierbeiner an ihre Brust.

Daneben schreibt sie: "Der Tag, den ich gefürchtet habe, ist gekommen. Jinxy ist beim Tierarzt in meinen Armen gestorben. Er hatte einen Schlaganfall, von dem er sich einfach nicht erholen konnte. Er war 15 Jahre alt (96 in Hundejahren) und er hat all die Jahre mit viel Liebe und Gelächter gefüllt. Er war mein Baby, bevor dieses Baby in meinen Bauch kam. Ich bin so traurig, aber weiß, dass er jetzt keine Schmerzen mehr erleiden muss. Jeder, der mich gekannt hat, kannte Jinxy. Er wird von vielen vermisst werden. Ich liebe dich, Jinxy".

Aufmunternde Worte der Fans

Ihre Fans versuchen alles, um die untröstliche Schauspielerin aufzumuntern. "Es tut mir so leid, Eva. Man kommt nicht umhin, selbst zu weinen", bekundet ein User sein Mitgefühl. Ein anderer kommentiert: "Dein Verlust tut mir wirklich leid, Eva. Haustiere sind unsere Babys. Mögen die Erinnerungen an Jinxy dir immer Trost bringen".



(baf)