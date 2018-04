Ewan McGregors Tochter zieht im "Playboy" blank

Die Tochter von Filmstar Ewan McGregor ("Trainspotting", "Moulin Rouge") hat sich für den "Playboy" ausgezogen. Auf Instagram veröffentlichte Clara ein paar Fotos.

Unter die Bilder schrieb die 22-Jährige: "Playboy, aufgenommen von @ungano_agriodimas @@playboy". Die Zeitschrift und der Fotograf selbst veröffentlichten die Bilder später ebenfalls auf ihren offiziellen Instagram Accounts.

Clara McGregor strebt Filmkarriere an

Gegenüber dem Magazin erzählt Clara, dass sie sich am attraktivsten fühlt, wenn sie ihre "Lieblings Mom Jeans" trägt und dass sie eine Filmkarriere wie die ihres Vaters anstrebt.

"Ich habe erst meinen Abschluss im Dezember an der NYU gemacht. Während ich auf dem College war, habe ich gemodelt. Doch nun habe ich die Zeit, mich voll und ganz auf das Schauspielern zu konzentrieren. Ich habe einen Schauspiellehrer und ich besuche Kurse. Ich habe viele kreative Freunde aus dem Musik- und Filmbereich. Was so großartig an New York ist, ist, dass man von so vielen kreativen Leuten umgeben ist."

(red)