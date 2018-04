Ex-Bachelor Pannek erklärt sein kryptisches Tattoo

Über sein erstes Tattoo hat sich Sebastian Pannek (31) mächtig Gedanken gemacht! Seit einigen Wochen blitzt auf den Social-Media-Fotos des ehemaligen Bachelors immer mal wieder die frisch gestochene Körperbemalung auf seinem Unterarm hervor.

In seiner Instagram-Story erklärt der TV-Star nun, was die kryptischen Symbole für ihn bedeuten: "Das erste Symbol ist ein I. Und das I steht für Ich. Das zweite Symbol ist ein Größer-als-Zeichen. Und dann kommen zwei Pfeile: einmal einer, der nach oben zeigt und einmal einer, der nach unten zeigt. Das steht dann für die Höhen und Tiefen. Heißt also, dass das Ich größer ist, als die Höhen und Tiefen, die man im Leben erlebt!"

