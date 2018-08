Fährt "Titanic"-Sängerin auf den "Gladiator" ab?

Eine anonyme Quellen hat dem US-amerikanischen "OK"-Magazin gesteckt, dass die Sängerin und der Schauspieler zusammen sein sollen. Bei einer zufälligen Begegnung in einem Fahrstuhl im "Four Seasons"-Hotel in Los Angeles habe es gefunkt. "Es fühlt sich für sie an, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen", so der Insider.

Der 54-jährige Crowe soll schon lange von der um vier Jahre jüngeren Kanadiern schwärmen. Als Dions Ehemann im Jänner 2016 verstorben ist, schickte ihr der "Gladiator" ein Blumen-Bouquet samt rührender Kondolenz-Bekundung.

Das soll die Sängerin mit der unverkennbaren Stimme nie vergessen haben. Sollten die Insider-Informationen der Wahrheit entsprechen, dürfen sich Fans für das neue Traumpaar freuen.

Russell Crowe

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)