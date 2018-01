Falsche Anna Kournikova bittet um Sex mit Iglesias

Enrique Iglesias (42) und Anna Kournikova (36) sind frischgebackene Eltern. Am 17. Jänner stellten die beiden ihre Zwillinge der Weltöffentlichkeit vor. Auch "Yahoo" berichtete über die frohe Kunde, bildete dabei aber nicht den ehemaligen Tennis-Star Anna Kournikova, sondern die Schauspielerin Anna Kendrick (32) ab. Kendrick, nie um einen witzigen Kommentar verlegen, reagierte in gewohnter Manier.

Dear Yahoo: how do I get to this timeline where I've slept with Enrique Iqlesias please and thank you. pic.twitter.com/4mmA2i7dse

"Wertes Yahoo: Wie gelange ich auf die Zeitebene, auf der ich mit Enrique Iglesias Sex hatte. Bitte und danke", twitterte die Aktrice und legte anschließend noch ein Schäuferl nach: "Mir ist klar, dass die Verwechslung vermutlich von den zwei Anna K Namen kommt, aber sie ist eine große, blonde Athletin und ich - oh, oh - denken sie, ich bin das Baby?"

I realize the confusion probably came from the two Anna K names, but she's a tall blonde athlete and I'm - oh, oh - do they think I'm the baby?