1 Mio. weg: Falscher Stan Lee kauft Nobelwohnung

Die Fantastischen Vier, der Hulk, Iron Man und Spider-Man, sie alle erschuf Stan Lee mit. Jetzt bräuchte er selbst dringend einen Superhelden.

Am 28. Dezember feierte Stan Lee seinen 95. Geburtstag, gleichzeitig flog auf, dass ein Betrüger in Westhollywood Hundertausende Dollar hinauswirft - in Lees Namen.

Erst kürzlich flog auf, dass ein gefälschter Scheck über 300.000 ausgestellt wurde. Lee selbst habe ihn nicht unterschrieben, so das Comic-Genie. Kaum waren die Polizisten am Fall dran, zeigte, sich, dass es sich nur um die Spitze des Eisbergs handelte.

Falscher Stan Lee kaufte Nobelwohnung

Lees eigene Leute dürften die finanziellen Vorgänge näher unter die Lupe genommen haben. Dabei fiel eine zweite, weit größere "Investition" auf, die nie von Lee selbst abgesegnet worden war. In Westhollywood kaufte mit Stan Lees Geld jemand eine Wohnung. 850.000 Dollar soll die Nobelunterkunft gekostet haben.

Lees Leute - und die Polizei - versuchen verzweifelt herauszufinden, wer hinter den Betrügereien steht und ob der Unbekannte noch mehr auf dem Kerbholz hat.

60 Jahre Ehe: Joan B. Lee gestorben

2017 war kein gutes Jahr für Stan Lee. Zusätzlich zum Betrüger, der es auf ihn abgesehen hat, starb nach 60 Ehejahren seine Frau Joan B. Lee.

(lam)