Fans sind von Britney Spears' Gesang entsetzt

Ob sich Britney Spears (36) mit diesem Instagram-Clip einen Gefallen getan hat? Die Sängerin postete für ihre Fans eine Spontan-Performance des Welthits "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" von Aretha Franklin (76) – samt süßem Bärchenfilter und Stimmverzerrer.

Umfrage Wie finden Sie Britney Spears' Video? Lustig.

Sympathisch.

Peinlich.

Schrecklich.

Unnötig.

Ich weiß es nicht.

Doch das Quietsch-Solo ging ordentlich nach hinten los. Britneys Follower kommentierten das Video mit vernichtenden Urteilen wie: "Meine Freunde haben ihre Konzerttickets hiernach wieder verkauft… Ernsthaft."

Nicht das erste Mal, dass Fans die Gesangsleistung der 36-Jährigen kritisiert haben. In der Vergangenheit hatte die "Piece of Me"-Sängerin öfter bei ihrem Voll-Playback gepatzt.

Britney Spears

