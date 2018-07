Felicity Jones hat heimlich "Ja" gesagt

Seit drei Jahren sind sie ein Paar, jetzt haben sie geheiratet: Felicity Jones (34) hat am Wochenende Regisseur Charles Guard (45), mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist, geheiratet. Das berichtet die Zeitung "The Sun": "Das Paar wurde zu Mann und Frau im Sudeley-Schloss in den Cotswolds, Oxfordshire."

Tom Hanks und Eddie Redmayne waren dabei

Auf Instagram kursieren Bilder der Trauung, die einen kleinen Einblick auf die Gästeliste geben. Auch Stars wie Tom Hanks und Eddie Redmayne, mit dem Felicity in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" zu sehen war, hatten es sich nicht nehmen lassen, bei dem Event dabei zu sein.

Private Feier

Um vor neugierigen Blicken geschützt zu sein, schloss das Schloss an diesem Tag die Türen für die Öffentlichkeit. Das Paar hatte somit eine absolut private Feier. Das war der Darstellerin und ihrem 45-jährigen Neu-Ehemann sicher sehr wichtig, denn auch vorher schon hielten sie ihre Beziehung aus dem Rampenlicht heraus.

Nur einmal sprach sie offen über Gefühle und Liebe: "Ich bin definitiv romantisch und ich liebe Liebesgeschichten. Deswegen drehe ich sie auch immer wieder. Es ist lustig, dass es niemals langweilig wird, eine Liebesgeschichte zu sehen, weil das der Traum ist, richtig? Es ist der Traum, eine wahre Verbindung zu einem anderen Menschen zu haben."

