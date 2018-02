Fergie entschuldigt sich nach Hymnen-Aufreger

"Ich werde mich immer geehrt fühlen und stolz darauf sein, die Nationalhymne singen zu dürfen", so Fergie in einem Statement, das von "TMZ" veröffentlicht worden ist. "Letzte Nacht wollte ich etwas Besonderes für die NBA ausprobieren. Ich bin künstlerisch risikofreudig, aber offensichtlich hatte diese Interpretation nicht die beabsichtigte Wirkung. Ich liebe dieses Land und habe wirklich mein Bestes versucht".

If you missed Fergie’s National Anthem.... Here you go. You be the judge. #NBAAllStar pic.twitter.com/17LwXCXdxj