Fans haben Sex hinter dem Haus von "Mr. Grey"

Am 8. Februar kommt der dritte Teil der Reihe, "Fifty Shades Freed" in die Kinos. Darstellerin Dakota Johnson (28) und Darsteller Jamie Dornan (35) werden wieder ihren wilden Sex-Praktiken nachgehen. Das stachelt die Fans auch im echten Leben an.

Laut "The Daily Star" habe eine Nachbarin von Jamie Dornan aus dem Gebüsch Frauenstimmen "Mister Grey" stöhnen hören.

Mehr noch: Es sei dort schon vor dem Einzug von "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" vorgekommen, dass sich dort Pärchen rund um dessen Zuhause auszutoben würden. Mittlerweile werden aber immer öfter Sex-Szenen aus dem Film nachgespielt.

Der Ort wird auf einschlägigen Portalen für Swinger als Platz mit "vielen Zugängen und Fluchtwegen zum Wald, also gut geeignet, um nicht zu auffällig zu sein" beworben.

(red)