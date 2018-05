Filmfestspiele in Cannes 13. Mai 2018 16:08; Akt: 13.05.2018 16:15 Print

82 Frauen protestieren auf dem Roten Teppich

Die Filmstars Cate Blanchett und Agnes Varda haben bei den Filmfestspielen in Cannes ein Plädoyer vorgetragen, in dem sie mehr Gleichheit für Frauen in der Filmbranche fordern.