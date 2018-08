Fox News vertauscht Patti LaBelle mit Aretha Franklin

Am Donnerstag ist Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren nach langer Krebserkrankung in Detroit verstorben. Ihr Tod stürzte die ganze Musikwelt in Trauer, rund um den Globus sorgte er für Schlagzeilen.

Auch der konservative Nachrichtensender Fox News berichtete über das Ableben der "Queen of Soul". Doch der Nachruf kam bei vielen Zusehern nicht sonderlich gut an. Denn in einer Fotomontage war statt der legendären Sängerin, die speziell für die schwarze Bevölkerung viel mehr als "nur" eine Musikerin war, ein Bild von Patti LaBelle zu sehen.

Die 74-Jährige ist zwar auch Soulsängerin, erfreut sich allerdings noch bester Gesundheit. Im Netz war die Empörung über die peinliche Verwechslung groß. Sofort fand sich Fox News in einem kleinen Shitstorm wieder.













(baf)