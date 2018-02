TV-Koch Frank Rosins Onkel wurde erschlagen

Sein Onkel und Bruder seiner Mutter Marlies, starb am Mittwoch nach wochenlangem Todeskampf. Am 20. Jänner wurde der 74-Jährige brutal verprügelt. Dabei wurden ihm so schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zugefügt, dass Rosins Verwandter den Angriff nicht überstand.

Der ältere Herr wohnte in Halle. Dort lebte er im Kellerzimmer eines Wohnheims. Er dürfte noch recht rüstig gewesen sein und soll Hausmeistertätigkeiten übernommen haben.

21-Jähriger soll 74-Jährigen geprügelt haben

Die Polizei hatte laut "Bild" den Verdacht, dass ein Bewohner jenes Wohnheims der Schuldige am Tod von Rosins Onkel war. Ein 21-Jähriger soll auf ihn los gegangen sein.

Die Beamten vernahmen den Verdächtigen, doch der bestreitet die Tat. Er wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Familie Rosin hat einen Anwalt eingeschaltet, der bereits bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld Akteneinsicht beantragt hat. "Familie Rosin geht es insbesondere um die Aufklärung der Tatumstände", so der Anwalt zur "Bild".



Restaurantbesitzer und TV-Star

Frank Rosin führt ein hochgelobtes Restaurant in Dorsten-Wulfen. Über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt wurde er durch seine Auftritt im TV unter anderem in "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf", in Steffen Hensslers "Topfgeldjäger" als Juror, sowie in den Shows "The Taste", "Hell's Kitchen" und neuerdings auch "Gekauft, gekocht, gewonnen".

