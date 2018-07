Präsidenten treffen sich zum WM-Finale im Stadion

Es ist endlich soweit: Das WM-Finale im Luschniki-Stadion in Moskau steht vor dem Anpfiff. Bevor aber Luka Modric mit seinem Team gegen die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé um den Sieg kämpfen wird, machen es sich einige große Persönlichkeiten auf den Rängen gemütlich.

Umfrage Wer krönt sich im Finale der WM 2018 zum Weltmeister? - Frankreich

- Kroatien

- Mir doch egal

Kroatien-Trikot für Macron?

Allen voran wird Gastgeber Wladimir Putin mit den Präsidenten der Finalteilnehmer Kroatien und Frankreich das Spiel aus einer Ehrenloge verfolgen. Ob die kroatische Präsidentin Kolinda Kitarovic-Grabar für ihre beiden Kollegen ein Trikot mitnimmt, ist nicht klar.

Beim Nato-Gipfel in Brüssel ließ sie es sich aber nicht nehmen, der britischen Premierministerin Theresa May und dem US-Präsidenten Donald Trump ein rot-weiß-kariertes Dress zu überreichen. Den französischen Staatschef Emanuel Macron wird sie mit dem Outfit aber wohl nicht überzeugen. Er wird seiner Tricolore die Daumen drücken.

Viele Staatschefs auf den Rängen

Wie der Kreml mitteilte, wird auch der Emir von Katar auf der Tribüne sitzen. Der Wüstenstaat wird die kommende Weltmeisterschaft (2022) austragen.

Weiters werden auch Präsidenten aus Gabun, dem Sudan, Weißrussland, Moldawien und Armenien anwesend sein. Auch Palästinerpräsident Mahmud Abbas hat sich für das Endspiel angekündigt. Ebenso soll die ungarische Regierung das Match zwischen Kroatien und Frankreich im Stadion verfolgen.

Will Smith tritt auf

Neben den Staatschefs werden auch wie so oft bei solchen Events Promis zu sehen sein. So wird Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger den Kroaten ein zweites Mal auf die Füße schauen. Bereits beim Halbfinal-Kracher gegen England war er anwesend. Auch Sprint-Star Usain Bolt wird sich das Spiel ansehen.

Schauspieler Will Smith will sich mit einem Platz auf den Rängen nicht zufrieden geben. Er wird vor dem Anpfiff den offiziellen WM-Song "Live it up" gemeinsam mit Nicky Jam und Era Istrefi auf dem Rasen zum Besten geben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)