Freibier oder Katy Perry? Fans wählen Freibier

Am 19. Mai stand Katy Perry in ihrer Heimatstadt auf der Bühne. In der Santa Barbara Bowl gab der Popstar ein Benefizkonzert und verzichtete dafür auf seine Gage. Die Erlöse aus dem Einlass sollen Opfern von Naturkatastrophen in Kalifornien zugute kommen.

Gegen Ende des Gigs hatte Katy noch ein kleines Extra für die Besucher parat. Sie versprach eine Lokalrunde und kündigte angeblich sogar an, für "alle Drinks" im weiteren Verlauf des Abends zu bezahlen.

Gegenüber "TMZ" meinte Rick Boller, der Manager der Santa Barbara Bowl später, Perry habe ein Getränk pro Person bezahlt. Immer noch ein nette Geste, die allerdings für gefährliche Tumulte sorgte.

Kaum hatten Katys Fans von der Lokalrunde gehört, stürmte ein Großteil von ihnen Richtung Bar. Gegen Freibier kommt eben nicht mal Katy Perry an.

(lfd)