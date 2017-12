Freunde und Fans erinnern rührend an Carrie Fisher

Den Anfang macht ihr "Star Wars"-Bruder Mark Hamill. Auf Twitter postete er drei Fotos von Carrie Fisher und schrieb dazu: "Niemand ist jemals wirklich weg...".

Neben Hamill zollen zahlreiche Freunde, Weggefährten und Fans auf Twitter und Instagram unter dem Hashtag #CarrieOnForever der berühmten Schauspielerin zum ersten Todestag Tribut. Auch ihr Zitat über die Hoffnung aus dem aktuellen "Star Wars"-Film wird oft wiedergegeben: "Hoffnung ist wie die Sonne. Wenn du nur an sie glaubst, wenn du sie siehst, schaffst du es niemals durch die Nacht".

It’s been a year since we lost Carrie Fisher. My resolution for 2018 is to put into better practice everything she taught - the wisdom to own yourself, flaws and all, and to give as few fucks as possible pic.twitter.com/1eA6BaRzUY — Clarisse Loughrey (@clarisselou) 27. Dezember 2017

The General? To me, she’s royalty.



Can’t believe it’s been a year already.

May the force be with you, Carrie Fisher ✨ pic.twitter.com/umoS8tO0lH — Dean Dobbs (@DeanDobbs) 27. Dezember 2017

I just got super emotional thinking about how it’s been a year since Carrie Fisher died #CarrieOnForever #MayTheForceBeWithYou pic.twitter.com/1za0XOt8Bt — ❤️ⓑⓡⓔⓐⓝⓝⓐ❤️ (@littlemsbree_) 27. Dezember 2017

It’s been a year since the beautiful and amazing Carrie Fisher has passed. I miss this sunshine so much every day. #CarrieOnForever pic.twitter.com/y2Qggz704j — kyle ron (@filmhoneys) 27. Dezember 2017

"No one's ever really gone"



I miss you so much, you'll always be my hero 💛 #CarrieOnForever pic.twitter.com/dhY9adHNNY — ell misses carrie (@jedireyess) 27. Dezember 2017

Hope is like the sun, if you only believe in it when you can see it, you’ll never make it through the night. #CarrieOnForever pic.twitter.com/SzwEqw4w8g — we love you carrie ♡ (@DreamyDaisyJIR) 27. Dezember 2017

(baf)