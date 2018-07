Für dieses Foto erntet Carpendale Shitstorm

Braun gebrannt steht sie da, bei Sonnenuntergang am Strand. Die eine Hand in ihrem Sommerkleid, die andere am Köpfchen ihres drei Monate alten Sohnes, den sie in einem Babycarrier vor sich hält. Ein herziger Ferienschnappschuss, den Annemarie Carpendale (40) mit ihren Fans teilt.

Wäre da ihrer Community nur nicht ein Detail ins Auge gestochen: Das Baby trägt Schühchen und lange Söckchen – für einige ihrer Follower ein No-go. "Warum muss der kleine Zwerg im Hochsommer denn Schühchen anziehen, ist doch noch viel zu klein zum Krabbeln oder Laufen?", kommentiert eine Kritikerin. Eine andere: "Babys brauchen noch keine Schuhe. Ist auch nicht gut für die Füsse." Dass es sich vermutlich um gar keine richtigen, sondern lediglich gestrickte, imitierte Babyschühchen handelt, wollen viele gar nicht hören.

Weitere Kritikpunkte, die auf dem Bild gefunden wurden: Die Trage (das falsche Modell). Die Position ihres Kindes (zu ungesund). Und ihre Körperhaltung (der Rücken ist zu wenig rund).

Annemarie Carpendale

"Man hasst mich"

Es ist nicht das erste Mal, dass Annemarie Carpendale einen bösen Shitstorm erntet. "Es gibt immer etwas zu meckern", sagte die TV-Frau gegenüber dem "IN"-Magazin. "Man ist zu groß, man ist zu klein, man ist zu dünn, man ist zu dick. Zu stark geschminkt, zu wenig geschminkt."

Den Wirbel, den zum Beispiel ihr Bikini-Post zwei Monate nach ihrer Niederkunft auslöste, hatte sie kommen sehen. "Mittlerweile kann ich mich über Komplimente für meinen Körper gar nicht mehr so richtig freuen. Ich hab ein Kind geboren, und danach war das Gewicht einfach wieder weg. Ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache. Ja, man hasst mich sogar."

Carpendales Ferienfoto und die damit verbundenen Hasskommentare sehen Sie im Video oben.

(kfi)