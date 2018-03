Funkstille im Hause Katzenberger

Das Verhältnis der beiden ist seit dem Tod von Frankhausers Vater stark belastet. Katzenberger erschien nicht zum Begräbnis, Frankhauser veröffentlichte in Folge private Details des Familienzwists. Nach der Teilnahme der jüngeren Schwester beim RTL-Dschungelcamp hatte es kurz den Anschein, als würden sich die beiden Stars wieder näher kommen - Katzenberger drückte Frankhauser via Instagram die Daumen und gratulierte ihr schließlich zum Sieg - von Versöhnung kann aber keine Rede sein.

Im Interview mit "Vip.de" erklärte Daniela Katzenberger: "Zu meiner Schwester habe ich gerade keinen Kontakt, das ist aber auch ganz gut so." Als Erklärung gibt die Familienmama an: "Ich war jahrelang an ihrer Seite, habe mitbekommen, wie sie leidet, dass sie nur 'die Schwester von' ist. Und jetzt bin ich echt froh, dass sie sich da so raus gekämpft hat."

Daniela Katzenberger

Damit stellt die Katze klar, dass sie ihrer Halbschwester den Erfolg gönnt und sich über die eigenständigen Schritte von Jenny freut. Die Schlagersängerin selbst weiß die lieben Worte ihrer Halbschwester während und nach der Zeit im Dschungelcamp zu schätzen. Der alte Groll zwischen den beiden ist aber noch lange nicht begraben.

Dschungelcamp 2018: Die Siegerin

(bang)