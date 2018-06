Gemma Collins will für ihr Sextape 1 Million Pfund

Doch bevor der Privatporno das Licht der Öffentlichkeit erblickt, muss irgendwer dafür tief in die Tasche greifen. Die 37-jährige Blondine verlangt ganz frech 1 Million Pfund dafür. Aber ist der nicht jugendfreie Streifen so viel Geld überhaupt wert`

"Ich habe das Gefühl, mein Sextape würde Kim K von ihrem Podest schmeißen. Aber ich brauche 1 Million dafür", so die selbstbewusste Ansage. "Ich weiß, die Leute hätten ihre Freude daran. Und ich hätte Freude an dem Geld, weil ich damit ein Jahr auf Urlaub fahren würde".

Auf iPhone gespeichert

Aufgenommen hat sie das Liebesspiel, weil sie laut eigener Aussage damals schwer verliebt in ihren Partner war und sich die heißen Szenen immer wieder anschauen wollte. Gespeichert ist das Video, dessen Länge nicht bekannt ist, auf einem iPhone irgendwo in ihrem Haus.



GEMMA COLLINS JUST FELL OFF THE STAGE #R1TeenAwards pic.twitter.com/A0NhFWtWHb