George Clooney bekommt Preis für Lebenswerk

Seit 1973 ehrt das American Film Institute das Lebenswerk von Filmschaffenden, die bedeutende Beiträge zur Förderung der Filmkunst geleistet haben. Heuer ging der AFI-Preis an den zweifachen Oscar-Preisträger George Clooney.

Shirley MacLacine übergab Lebenswerk an Clooney

Er wurde als Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent sowie für sein humanitäres Engagement geehrt. Die Auszeichnung übergab ihm Hollywood-Aktrice Shirley MacLaine auf der Gala des American Film Institute, die im Dolby Theatre in Hollywood stattfand.

Eigentlich war geplant, dass "Pretty Woman"-Darstellerin Julia Roberts ihm den Preis überreicht, doch sie musste "aus terminlichen Gründen" kurzfristig absagen.

Amal und George Clooney

Rührende Worte an Ehefrau Amal

"Ich bin sehr stolz auf die Veränderungen in der Filmindustrie. Die waren längst überfällig", sagt Clooney in seiner Dankesrede. Auch für seine wunderschöne Frau Amal Clooney, die ihn den ganzen Abend auf der Veranstaltung abbusselte, fand er rührende Worte:

"Ich dachte, du kannst nicht alles haben. Ich dachte, es ist nicht möglich erfolgreich zu sein und gleichzeitig mit der großen Liebe zusammen zu sein. Doch dann traf ich Amal.", so der 57-Jährige.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)