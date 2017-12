George Michael starb exakt "Last Christmas"

Es war DER Weihnachts-Schock schlechthin: Am 25.12.2016 überschlugen sich die Meldungen, als bekannt wurde, dass der beliebte Popstar George Michael gestorben war.

Weihnachtlicher Alltime-Hit

Der ehemalige "Wham"-Sänger hat mit "Last Christmas" einen der meistgespielten Weihnachtshits der Welt geschaffen. Umso tragischer der Umstand, dass er genau an Weihnachten starb.

Ein Grabbesuch ist verboten

Auch ein Jahr nach seinem Ableben ist George Michael noch immer in aller Munde - und Herzen. Die Nähe von Michael können Fans allerdings nur vor seinem Anwesen in Goring-on-Thames westlich von London suchen. Denn ein Besuch an seinem Grab im Highgate Friedhof in London ist leider strikt verboten.

George ruht wirklich in Frieden

Viele Fans hatten gehofft, das Grab ihres Idols selbst besuchen zu können, doch der Sänger wurde im privaten Bereich des Friedhofes begraben. Dieser liegt hinter einer hohen Steinmauer und ist umgeben von Büschen. Die private Sektion der Anlage ist nur durch eine offiziell geführte Tour zugänglich, von denen allerdings auch das Grab der Pop-Ikone ausgenommen ist. Auf der Webseite der Besichtigungen heißt es: „George Michaels Grab wird bei der Tour nicht besichtigt.“

Grund dafür ist, dass die Angehörigen verhindern wollen, das das Grab zu einer Touristenattraktion wird. Macht aber nichts, denn George Michael und seine Musik werden für immer in unseren Herzen sein.

George Michael

(HH)