Gillian Anderson wurde mit Stern in Hollywood geehrt

Eigentlich wollte sie ihre Karriere mit Filmen starten, doch hatte sie das Glück, den TV-Produzenten Chris Carter zu finden, der ihr die Rolle einer FBI-Agentin anvertraute, sagte Anderson bei der offiziellen Zeremonie in Los Angeles über die "unglaubliche Ehre".

"Eine Frau, die nicht das Objekt männlicher Begierde war sondern eine willensstarke, kluge und mutige Frau, die karrieregetrieben und total unabhängig war", beschrieb sie ihren Charakter in der TV-Serie "Akte X".

Nachbar Duchovny

Ihr Serienpartner David Duchovny konnte an der Enthüllung des Sterns nicht teilnehmen, doch sein Stern am Walk of Fame liegt direkt neben dem von Anderson. Er ließ ihr eine Nachricht ausrichten: "Wir werden immer vereint sein als Partner, Freunde und jetzt auch als Nachbarn".

Der Stern für Anderson, die nach der gerade laufenden elften Staffel von "Akte X" einen Schlussstrich unter das Kapital Dana Scully setzt, ist der mittlerweile 2.625 auf dem berühmten Walk of Fame.



(baf)