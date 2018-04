Gina-Lisa Lohfink giftet jetzt gegen Melanie Müller

Seinen Ursprung genommen hat der Zwist der beiden schwer tätowierten Blondinen nach einem Charity-Event. Melanie Müller (29) lud zur wohltätigen Tattoo-Zusammenkunft in ihren Keller. Gina Lohfink (31) wollte anscheinend nur gegen Bezahlung und Zusage von Flügen und eines Hotelzimmers kommen und kam dann gar nicht. "Wir wollen Geld spenden und nicht ausgeben", ätzte Müller danach.

Auf ihrem Instagram-Account ging Gina-Lisa nun mit einer Richtigstellung in die Gegenoffensive. Ihr kürzlich erlittener Bandscheibenvorfall sei Grund für das Fernbleiben der Veranstaltung gewesen, von einer Übernachtung in Leipzig sei nie die Rede gewesen.

"Hab dir nix getan"

"Was ist denn eigentlich Dein Problem? Ich habe Dir nix getan, wollte nur helfen und das ist jetzt der Dank?! Schade tut mir sehr weh, dass Du so bist! Ach und mein Hund ist kein Köter, sie hat einen besseren Charakter als Du", schließt sie das Posting.

Das vorerst letzte Wort in der Causa hat allerdings Melanie Müller. "Also ich hab alles schriftlich. Weiß jetzt gar nicht, was die für einen Terror machen. Die soll sich lieber mal um was anderes kümmern, als um ihr Gesicht", lautet ihre Anwort.

