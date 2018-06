Gina-Lisa Lohfink spricht über ihre "Gruselbilder"

Gina-Lisa Lohnfink erlangte ihren Ruhm im Jahre 2008, als sie in der TV-Show "Germany's next Topmodel" teilnahm. Doch ganze zehn Jahre später kann man zwischen Gina-Lisa und ihrem alten Ich rein optisch kaum noch eine Verbindung herstellen.

So haben zahlreiche Operationen, Schönheitseingriffe und eine Vielzahl von Tattoos der Blondine ein komplett neues Aussehen verliehen. Bei den Gründen für ihre Veränderung soll es sich unter anderem um unvorteilhafte Paparazzi-Fotos von ihr gehandelt haben.

Diese sollen das Reality-TV-Sternchen in den letzten Jahren oftmals so schlecht dargestellt haben, dass sie irgendwann anfing zu glauben, was sie sah. Sie habe sich damals regelrecht vor sich selbst "geekelt".

Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa gibt Fotografen die Schuld

In einem Interview mit "RTL" verriet sie: "Ja, also, ich finde es ganz schlimm, wenn die Fotografen einfach drauflos fotografieren und sich einfach so denken: Okay, die schlechten Bilder bringen dann vielleicht mehr Geld".

Sie fügt hinzu: "Ich will nicht mehr die Gina sein wie auf diesen schlimmen Fotos. [...] Ich fand das ganz grausam, das zu sehen." Auf die Frage, ob sie sich in ihrem neugewonnenen Körper nun wohler fühle, antwortet das Model: "Die einen finden es schöner, also das Natürliche, andere das Extreme. Ich finde mich besser jetzt, ja!"

