Gwyneth Paltrow bestätigt Verlobung mit Falchuk

In einem gemeinsamen Statement gab das Paar bekannt: "Wir sind super glücklich, während dieser kritischen Zeit in unseren Leben, in der unsere gemeinsamen Erfolge und Niederlagen als Grundlagen für eine gesunde und glückliche Beziehung dienen können, zusammengekommen zu sein".

Bereits seit November gibt es Gerüchte, dass sich die Turteltauben verlobt haben. Damals verriet ein Vertrauter gegenüber "Us Weekly": "Sie wussten beide, dass es passieren würde, aber es war keine große Sache für sie, weil beide schon langjährige Ehen hinter sich hatten. Es wurde nichts überstürzt".

Mit dem Drehbuchautor ist die Blondine schon seit drei Jahren zusammen, nachdem sie sich 2014 von Coldplay-Frontmann Chris Martin getrennt hatte. Zuletzt gab sie sich kritisch im Rückblick auf vergangene Beziehungen. "Ich habe so viele Beziehungen verkackt. Ich bin eigentlich eine ziemlich gute Freundin, Schwester, Tochter und Mutter, aber ich bin verletzlich und versaue die romantische Seite des Kuchens", sagte sie im Gespräch mit dem Podcast 'Girlboss Radio'.

(baf/bang)