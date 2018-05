Gynäkologe macht Rapper Dr. Dre den Namen streitig

Seit Jahren ordiniert der Gynäkologe Draion M. Burch aus Pennsylvania unter dem Kürzel Dr. Drai, das er auch für die Veröffentlichung von Fachliteratur und öffentliche Auftritte nutzt. 2015 versuchte der Mediziner, den Namen schützen zu lassen und stieß dabei auf heftige Gegenwehr eines gewissen André Romelle Young.

Dieser ist besser als Dr. Dre bekannt. Um Verwechslungen mit dem Gynäkologen Dr. Drai vorzubeugen, lieferte sich der Rapper einen jahrelangen Rechtsstreit mit seinem vermeintlichen Namensvetter. Einem Bericht von "TMZ" zufolge zog Dre nun den Kürzeren.

Das US-amerikanische Patent- und Markenamt entschied, dass sich die Bezeichnungen nicht ähnlich genug seien, um Verwirrung bei den Konsumenten bzw. Patienten zu stiften. Burch darf sich daher den Namen "Dr. Drai" sowie "Doctor Drai OBGYN & Media Personality" sichern.

Sollten dennoch Konfusionen entstehen: Bei Dr. Drais "20 Things you did not know about the penis" ("20 Dinge, die sie nicht über den Penis wussten") handelt es sich nicht um einen Hiphop-Song, sondern um ein Buch über das männliche Fortpflanzungsorgan.



(lfd)