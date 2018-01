Miley Cyrus und Liam Hemsworth verheiratet?

Haben sie sich endlich getraut? Anscheinend haben Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (27) den Schritt ins Eheleben gewagt. Immer wieder gab es Gerüchte um eine heimliche Hochzeit. Jetzt verdichten sich die Hinweise:



Bereits fix Mann & Frau?

Laut US-Onlineportal "Now" sollen die beiden bereits fix Mann und Frau sein. Das Paar habe angeblich heimlich auf der Insel „Tybee Island“ vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia geheiratet.



"Mit dir an meiner Seite"

Nachdem sich Miley und Liam 2009 am Set ihres gemeinsamen Filmes „Mit dir an meiner Seite“ kennen und lieben gelernt haben, trennten sie sich 2013 wieder. Danach folgte eine hollywoodreife "On/Off"-Beziehung. Nach drei Jahren Pause kamen die beiden 2016 wieder zusammen.



Spontan-Aktion?

Nun dürfte es (Dank Verlobungsring?) doch schneller als erwartet zu einem spontanen Eheglück gekommen sein. „InTouch“ hatte erst kürzlich berichtet, dass Miley spontan am Set von Liams neuestem Film „Killerman“ in Savannah aufgetaucht sei. Von dort aus seien die zwei dann mit Jetskis zu jener Insel gefahren, wo sich die beiden das erste Mal (zwar vor der Kamera, aber immerhin!) geküsst hatten.

Ein anonymer Insider berichtet sogar: „Vor Ort sind dann beide sehr nostalgisch geworden. Sie haben realisiert, dass es der ideale Ort wäre, um zu heiraten.“



"Ja-Wort" am Strand

Die Hochzeit sei aber so nicht geplant gewesen. Und weil zusätzlich auch die Zeit fehlte, eine pompöse Hochzeit zu planen und Freunde wie Familie einzuladen, habe sich Miley einfach kurzerhand in ein langes, weißes Sommerkleid geworfen. „Sie haben sich einen Standesbeamten und zwei fremde Leute aus einem nahe gelegenen Ort als Trau-Zeugen besorgt. Dann haben sie sich am Strand das "Ja-Wort" gegeben. Ihre Familien haben sie erst hinterher angerufen, um ihnen von den tollen Neuigkeiten zu erzählen,“ so der Insider weiter.

Eine Feier mit Familie und den engsten Freunden soll nun aber auch noch folgen, sobald das Paar wieder zurück in Los Angeles ist.

