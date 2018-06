Haben sich Ariana Grande und ihr Freund verlobt?

Dennoch scheint es, als hätten die beiden entschieden, ihre Beziehung auf das nächste Level zu heben, wie ein enger Bekannter des Popstars nun gegenüber dem "People"-Magazin durchblicken ließ: "Die Verlobung fand erst kürzlich statt. Es sind einfach zwei Menschen, die sich schnell ineinander verliebt haben und sich zu jeder Zeit gegenseitig glücklich machen. Beide sprachen darüber letztes Wochenende. Es ist nichts, was sie verstecken" .

Die Sängerin fing an, mit Pete Davidson, ebenfalls 24, auszugehen, nachdem sie ihre Trennung mit Rapper Mac Miller im Mai dieses Jahres bekannt gab.

Die Turteltauben machten ihre Beziehung erst Ende Mai auf Instagram offiziell, als Pete einen Schnappschuss hochlud, der die beiden in "Harry Potter"-Roben zeigt. In der Bildunterschrift heißt es: "Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet…". Ariana trägt in dem Bild eine Slytherin-Robe, während ihr Freund einen Umhang mit Gryffindor-Emblem anhat. Außerdem hat sich der Comedian ein Liebestattoo stechen lassen.

VIP-Bild des Tages 2018

(baf/bang)