Haben sich Jolie und Pitt über Sorgerecht geeinigt?

Einer der wichtigsten Punkte war das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (11) und die Zwillinge Vivienne und Knox (9). Nach der Trennung im September 2016 hatte Angelina Jolie (42) noch das alleinige Sorgerecht beantragt. Brad Pitt (54) wollte das aber nicht hinnehmen.

Wie die britische Zeitung "The Sun" nun wissen will, sollen sich die beiden Schauspieler nun endlich einig geworden sein. "Sie haben sich in allen Scheidungspunkten geeinigt. Die Papiere werden gerade von ihren Rechtsberatern aufgesetzt und müssten in den kommenden Wochen unterschriftsbereit sein. Die Einigung ist eine komplette Trendwende zu der Situation direkt nach der Trennung - besonders, wenn man an die Anschuldigungen denkt, die Angelina gegen Brad erhoben hatte", wird ein Insider zitiert.

Schwere Zeit nach Beziehungsaus

Der 54-Jährige wurde nach der Trennung öffentlich als unberechenbarer Trinker dargestellt. Daraufhin durfte er seine Kinder monatelang nur im Beisein einer Nanny oder eines Leibwächters sehen.

Das dürfte sich mit den neuesten Entwicklungen nun geändert haben. Sollten die Insider-Informationen der Wahrheit entsprechen, wird das einstige Traumpaar in den kommenden Wochen wohl geschieden werden.

(baf)