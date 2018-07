Halsey bestätigt Trennung von G-Eazy

Halsey und G-Eazy haben sich nach einem Jahr Beziehung getrennt. Das verriet die "Colors"-Hitmacherin in ihrer Instagram-Story.

Sie verkündete die unerwartete Trennung mit den Worten: "Normalerweise halte ich diese Dinge privat, aber aufgrund unserer öffentlichen Beziehung fühle ich die Notwendigkeit, meine Fans zu informieren. G-Eazy und ich haben uns eine Auszeit genommen. Ich bin begierig darauf, meine Zeit in der nahen Zukunft in meine Kunst und meine Karriere zu investieren und in meine Tour. Ich wünsche ihm das Beste. Danke, dass ihr unsere Privatsphäre in dieser Zeit respektiert."

Überraschendes Liebes-Aus

Die Trennung des Paares dürfte für viele überraschend kommen. Immerhin zeigte sich die 23-jährige Musikerin vor Kurzem im Interview mit der "Sunday Times" noch überglücklich und zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Beziehung.

Zum damaligen Zeitpunkt erklärte Halsey: "Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich bin nicht mehr diese draufgängerische und wütende Person. Ich liebe dieses Mädchen sehr. Aber jetzt bin ich 23, habe ein Haus gekauft und mache meine Steuern. Zunächst dachten die Leute, [die Beziehung zu G-Eazy] wäre ein Publicity-Stunt. Ich dachte nur 'Ich hoffe wirklich, dass es das nicht ist, weil wenn er Geld bekommt, sollte ich das auch.'"

VIP-Bild des Tages 2018

(red)