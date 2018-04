Halsey erntet Kritik wegen "Shampoo für Farbige"

"Ich bin schon sehr viel gereist. Ich finde es sehr frustriend, dass in Hotels farbige Menschen völlig ignoriert werden. Ich kann dieses parfümierte Shampoo für Weiße Menschen nicht benutzen. 50 % der Menschen können das nicht. Ärgerlich!", schrieb Sängerin Halsey auf Twitter und erntete dafür prompt einen Shitstorm.

I’ve been traveling for years now and it’s been so frustrating that the hotel toiletry industry entirely alienates people of color. I can’t use this perfumed watered down white people shampoo. Neither can 50% of ur customers. Annoying. — h (@halsey) 27. April 2018

Dass es Shampoo für "farbige" und "weiße" Menschen geben sollte, finden viele User absurd. "Wenn Du dich über Shampoo beschwerst, dann beschwer dich allgemein darüber. Nicht darüber, dass es kein Shampoo für 'farbige Menschen' gibt"

"Ich fände Shampoo für Farbige rassistisch", so ein anderer User.

Halsey reagierte wenig später: "Mich ärgert es, dass Weiße Menschen so einen Luxus genießen dürfen, aber farbige Menschen nicht. Es geht nicht um's Shampoo". "", schreibt sie in einem weiteren Tweet.

I’m bothered by the idea white people are cool to participate in a luxury / convenience but POC cannot. It’s not about the shampoo. It’s a vehicle. Ur an idiot. https://t.co/5RdqZEjqFy — h (@halsey) 28. April 2018

Halsey ist in New Jersey geboren. Ihr Vater ist Afro-Amerikaner und ihre Mama Italienerin. Die 23-Jährige selbst, sieht sich daher als "Halb-Schwarze", wie sie vergangenes Jahr gegenüber dem "Playboy" erzählte: "Ich bin stolz gemischtrassig zu sein. Ich bin stolz darauf, wer ich bin und ich bin stolz auf mein Haar"

It’s about being made to feel unincluded. Which is, obviously, a far greater problem than shampoo. I never wanna talk about soap ever again lol. 🖕🏽💦 — h (@halsey) 28. April 2018

It’s not just hotels. I stayed in a psychiatric hospital as a teenager and they didn’t have hair products for any patients who were POC. It’s hard enough being in there as it is, but then ur gonna too feel ugly and dry n frizzy too? Nah. Anyways. Y’all still missing the point lol — h (@halsey) 28. April 2018

ur “normal” does not = everyone else’s. When u make white products the standard, it makes white the “normal”. I was only trying to provoke some thought about the way these things impact our perception. That’s all. 🤷🏻‍♀️ & yea, I agree, hotel shampoo just sucks in general! — h (@halsey) 28. April 2018

I’ve been to hotels with fucking Hermès toiletries. The point is, people think “oh they just use normal cheap shampoo” but that’s because u associate “normal” with “white.” That’s not everyone’s standard. End of story. I’m good on the shampoo debate now lol. https://t.co/aZjz8opLTN — h (@halsey) 28. April 2018





