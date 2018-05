Harry und Meghan werden Herzoge von Sussex

Lange ist im Vorfeld darüber spekuliert worden, welchen Titel Prinz Harry und Meghan Markle nach der Hochzeit bekommen. Am Samstagvormittag kam die offizielle Bestätigung des Kensington Palace: Die beiden werden Herzog und Herzogin von Sussex.

Mit vollem Titel wird Meghan dann Her Royal Highness The Duchess of Sussex heißen, Harry – der mit richtigem Namen Henry heißt – wird His Royal Highness The Duke of Sussex. Und das zusätzlich zu seinen Titeln Prince of Wales, Earl of Dumbarton und Baron Kilkeel.

Der Herzogstitel ist – natürlich nach König, Königin, Prinz und Prinzessin – der höchste Titel der britischen Royals. Der Titel Duke und Duchess of Sussex war im Vorfeld bereits als Favorit für das Brautpaar gehandelt worden, da er seit 1843 frei ist.

Keine echte Prinzessin

Denn der letzte (und erste) Duke of Sussex, Augustus Frederick, hatte keine rechtmäßigen Nachfolger: Seine beiden Hochzeiten wurden von dessen Vater König George III. nicht anerkannt, da sie aus royaler Sicht nicht standesgemäß waren. Meghan ist somit auch die erste Frau, die diesen Titel tragen wird.

Meghan darf außerdem Harrys Nachnamen Mountbatton-Windsor annehmen. Mountbatton ist der Name von Großvater Prince Philip, Windsor jener von Großmutter Elizabeth II. Echte Prinzessin wird Meghan allerdings keine, da sie nur eingeheiratet ist und in der Thronfolge irrelevant ist. Das heißt sie wird zwar nicht Princess Meghan heißen, darf aber den Titel ihres Mannes tragen und wäre somit Princess Henry of Wales. Ihr Herzogstitel hat aber Vorrang, da dies nun ihr tatsächlicher, leiblicher Titel ist.

