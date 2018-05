"Harry Potter"-Star hat heimlich geheiratet

Matthew Lewis (28), der in den "Harry Potter"-Filmen die Rolle des Neville Longbottom verkörperte, und seine Freundin Angela Jones ("Pulp Fiction") haben vor wenigen Tagen still und heimlich geheiratet. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar. Auf Twitter scherzte er, dass er verärgert ist, weil er wegen seiner Hochzeit ein Konzert der "Arctic Monkeys" verpasste.

"Ich habe die 'Arctic Monkeys' nicht nur in Los Angeles verpasst, sie haben auch in Italien gespielt, als wir da waren, aber meine Ehefrau hat mich stattdessen heiraten lassen. Schäume vor Wut". Dazu postete er ein Hochzeitsfoto.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa