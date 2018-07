Harry bewahrt Meghan vor royalem Fauxpas

Beim Young Leaders Award vergangene Woche im Buckingham-Palast zeichnete die Queen (92) bereits zum vierten Mal junge Menschen aus dem Commonwealth für ihr soziales Engagement aus. Mit dabei waren auch Herzogin Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (33).

Als das frisch vermählte Paar an der Seite der Monarchin durch den Saal schritt, wäre die 36-Jährige um ein Haar erneut in ein royales Fettnäpfchen getreten. Immer wieder versuchte die Herzogin von Sussex, die Hand von Harry zu greifen. Er erwiderte ihre Geste allerdings nicht und fummelte stattdessen an seiner Krawatte herum.

Harry half Meghan aus der Patsche

Die Abweisung von Harry ist aber kein Anzeichen einer Liebeskrise, der Prinz hält sich nur an das strenge königliche Protokoll. Laut People.com gibt die Etikette nämlich vor, dass in Anwesenheit der Queen nicht Händchen gehalten wird.

Auch andere Liebesbekundungen sind den Mitgliedern des Königshauses untersagt, wenn sie mit der Monarchin öffentliche Termine wahrnehmen. Harry wollte seine Frau also nur vor einem weiteren Fauxpas bewahren.

Wie Harry der Hand von Meghan geschickt ausweicht, sehen Sie oben im Video.

(kao)