Neue Anklagepunkte gegen Harvey Weinstein

Wegen Vergewaltigung und erzwungenem Oralsex ist Filmmogul Harvey Weinstein (66) bereits angeklagt. Jetzt muss sich der 66-Jährige laut einem offiziellen Statement der New Yorker Staatsanwaltschaft zusätzlich wegen eines weiteren kriminellen sexuellen Akts und zwei Fällen der sexuellen Tätlichkeit vor Gericht verantworten.

Der Staatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. verkündete: "Eine Jury in Manhattan hat Harvey Weinstein nun aufgrund der schwerwiegendsten Anklagepunkte in Bezug auf sexuelle Übergriffe unter dem Gesetz von New York angeklagt. Die Anklage ist das Resultat des außergewöhnlichen Mutes der Opfer, die vorgetreten sind. Unsere Untersuchungen werden weitergehen. Wenn Sie ein Opfer des Missbrauchs durch Mr. Weinstein geworden sind, dann ist immer noch Zeit, um Gerechtigkeit walten zu lassen."

Seit Mitte Mai wieder auf freiem Fuß

Der Filmproduzent wurde erst kürzlich aufgrund von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung verklagt und wurde vergangenen Monat gesehen, wie er eine Polizeistation betrat. Zum damaligen Zeitpunkt trat Weinstein nur kurz vor Gericht auf und plädierte auf seine Unschuld. In der Folge wurde er vorläufig gegen eine Millionen-Kaution auf freien Fuß gelassen.

(red)