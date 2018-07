Hat Robert Pattinson (32) etwa eine neue Freundin?

Am Wochenende sah sich Robert Pattinson zusammen mit der Schauspielerin Suki Waterhouse den zweiten Teil von "Mamma Mia!" in London an.

Dabei dürften bei den beiden ordentlich die Funken gesprüht sein, denn nach dem Film kamen sie sich anscheinend näher. Auf Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie die zwei Arm in Arm durch London laufen und sich sogar küssen.

"Sie wirkten sehr verliebt"

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber "E! News": "Unterwegs haben die beiden gekuschelt und sich oft geküsst [...] Sie wirkten sehr verliebt und hatten sehr viel Körperkontakt".

Suki Waterhouse ist vor allem durch ihre Rolle im Film "Die Bestimmung - Insurgent" bekannt. Neben der Schauspielerei arbeitet die 26-Jährige auch als Model.

Robert Pattinson war zuletzt mit FKA Twiggs in einer Beziehung. Das Paar trennte sich allerdings wieder nach drei Jahren im Jahr 2017.

