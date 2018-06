TV-Star Heather Locklear griff Polizisten an

TV-Star Heather Locklear ("Melrose Place", "Denver Clan") scheint sich einfach nicht unter Kontrolle zu haben. Sie soll schon wieder gewalttätig geworden sein. Erst vor wenigen Tagen wurde sie aus der Psychiatrie entlassen.

Gegen 18 Uhr soll laut "TMZ" ein Familienmitglied die Polizei wegen Ruhestörung angerufen haben. Um 18 Uhr ging der erste Anruf ein, Locklear wurde aber erst beim zweiten Mal verhaftet.

Bei der Festnahme soll sie nicht nur einen Rettungssanitäter angegriffen haben, sondern auch einen Polizisten. Laut dem Klatschportal war die Schauspielerin extrem aufgewühlt und betrunken.

Wieder auf freiem Fuß

Locklear ist am Montag-Vormittag gegen eine Kaution von 20.000 aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die 56-Jährige hat sich nun wegen ihrer Wutanfälle und ihres Alkoholmissbrauch freiwillig in eine Klinik eingewiesen.



Sie würgte ihre Mutter

Zuletzt wurde Locklear am 18. Juni festgenommen, weil sie ihren Vater schlug und ihre Mutter würgte. Zudem soll sie nach einer Waffe gesucht haben, um sich selbst zu erschießen.

