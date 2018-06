Familie atmet auf: Locklear lässt sich einweisen

Alkohol, Drogen und psychische Probleme: Eine explosive Kombination, die für alle Beteiligten gefährlich ist.

Heather Locklear (56), einst das blonde Gift aus "Melrose Place", füllt heutzutage nicht die TV-Bildschirme, sondern die Gerichtsakten.

Rettung traute sich ohne Polizei nicht ins Haus

Im vergangenen halben Jahr griff sie Polizisten an, verletzte einen Sanitäter, würgte ihre Mutter, schlug ihren Vater und ging immer wieder auf ihren Freund los. Anfang der Woche wurde sie gegen 20.000 Dollar Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Als wenig später jemand den Notarzt rief, weil sie eine Überdosis hatte, forderten die Sanitäter zuerst Polizeiunterstützung an, weil sie sich allein nicht in ihr Haus in Thousand Oaks trauten.

Entzug, Alkohol-Entwöhnung und Therapie

Jetzt können Heathers Verwandte aufatmen: Die 56-Jährige hat beschlossen, sich für längere Zeit in eine Psychiatrie im Großraum Los Angeles einweisen zu lassen. Dort will man sie trocken legen, von den Drogen entwöhnen und sich um ihre psychische Gesundheit kümmern.

Es sind nicht nur die Drogen

Nach einer der Verhaftungen Mitte Juni checkten die Psychiater die Schauspielerin durch und kamen zu dem Schluss, dass Heather selbst ohne Drogen und Alkohol mit schwerwiegenden psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Entmündigung nicht möglich

Vor ihrer Überdosis am Montag stimmte Heather schließlich zu, sich einweisen zu lassen. Ohne ihr OK geht in Kalifornien gar nichts. Laut dortiger Rechtslage ist es extrem schwierig, einen Angehörigen entmündigen zu lassen. Im Fall von Heather haben ihre Verwandten keine Chance sie zwangseinweisen zu lassen.

Familie verletzt, Selbstmord angedroht

Ihre Familie ist zwar extrem besorgt, wurde aber in der Vergangenheit immer wieder verletzt, wenn sie ihr helfen wollten. Und auch für Heather war die Situation gefährlich. Erst vor wenigen Tagen drohte sie an, sich zu erschießen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)