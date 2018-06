Heather Locklear nach Attacke in der Psychiatrie

Wiederholt begab sich Heather Locklear in den letzten Jahren in Behandlung, um ihre Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff zu bekommen. Immer wieder erlitt der ehemalige TV-Star ("Melrose Place", "Scrubs") dabei Rückfälle, die zum Teil in häuslicher Gewalt und Auseinandersetzungen mit der Exekutive gipfelten.

Im Februar war Locklear von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und gegen eine Kaution von 16.000 Dollar wieder freigekommen, nun muss sie sich nach einem neuerlichen Vorfall einer psychiatrischen Evaluierung stellen.

Am 18. Juni verhielt sich Locklear laut "TMZ" so erratisch und aufgewühlt, dass ihre Eltern sie besuchten, um die 56-Jährige zu beruhigen. Der Versuch blieb erfolglos; Locklear schlug ihren Vater, würgte ihre Mutter und diese verständigte schließlich die Polizei. Das aber angeblich aus Sorge um ihre Tochter. Denn zuvor soll Locklear nach einer Waffe gesucht haben, um sich zu erschießen. Die Schauspielerin wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)