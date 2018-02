Heather Locklear in Kalifornien festgenommen

Polizeibeamte verhafteten die 56-Jährige am 25. Februar in der kalifornischen Stadt Thousand Oaks. Der Exekutive war ein Fall von häuslicher Gewalt gemeldet worden. Bei ihrer Festnahme machte sich Locklear laut "Page Six" zudem der tätlichen Beleidigung schuldig. Sie hinterlegte eine Kaution von 16.000 Euro und befindet sich derzeit wieder auf freiem Fuß.

Die Schauspielerin wurde durch ihre Rollen in den TV-Serien "Der Denver-Clan" und "Melrose Place" sowie durch ihre Ehen mit den Rockstars Tommy Lee und Richie Sambora bekannt. Wiederholt begab sich Heather Locklear wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs in Behandlung, zuletzt im Jahr 2017.

Vor der Kamera war die Aktrice seit der TV-Serie "Too Close to Home" (2016 bis 2017) nicht mehr im Einsatz.

(lfd)