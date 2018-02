Heiße Wetterfee versichert sich ihren sexy Hintern

Sol Perez arbeitet für einen argentinischen Sportsender und präsentiert dem Publikum dort täglich das Wetter. Die 24-Jährige wirft sich bei ihren Moderationen dabei immer gehörig in Schale und verdreht den vorwiegend männlichen Zusehern gerne den Kopf.

Umfrage Würden Sie sich Ihren Hintern versichern lassen? Na klar, wenn ich das Geld dafür hätte

Nein, das brauche ich nun wirklich nicht

Mein Hintern ist jetzt schon versichert

Ich habe so und so den geilsten Po der Welt... auch unversichert!

Mit ihren heißen Auftritten im TV hat sich Sol bereits eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Alleine auf Instagram hat die hübsche Argentinierin 2,5 Millionen Follower. Dort geizt die heiße Wetter-Lady nicht gerade mit ihren Reizen und zeigt sich häufig im sexy Bikini.

Mit hartem Training zum Traumkörper

Mit hartem Training und einer gesunden Ernährung hat sich Sol ihren Traumkörper, der sich wirklich sehen lassen kann, erarbeitet. Um ihren Body auch weiterhin in Top-Form halten zu können, betreibt die 24-Jährige fast täglich Sport.

Die Blondine ist auf ihren Körper mächtig stolz und zeigt das auch gerne auf ihren Fotos. Ein Körperteil streckt die junge Frau dabei besonders gerne in die Kamera: ihren Hintern. Ob am Strand, am Pool oder in einer Umkleidekabine - an Fotos von Sols Po mangelt es auf ihrem Instagram-Profil nicht.

Versicherung für Hintern

Und weil die heiße Wetter-Lady auf keinen Fall möchte, dass ihrem Hinterteil irgendetwas passiert, hat sie ihn kurzerhand versichern lassen. Umgerechnet knapp 80.000 Euro bekommt Sol nun auf die Hand, sollte ihr sexy Po auf irgendeine Art und Weise eine "Beschädigung" erleiden.

Während einige ihrer Fans aber nicht ganz nachvollziehen können, warum sie sich ihren Hintern versichern hat lassen, steht für Sol ohne Zweifel fest, dass es die richtige Entscheidung war.

"Wichtigste Geldanlage"

Immerhin sei ihr Po ihre "wichtigste Geldanlage" überhaupt an ihrem Körper, so Sol. Aus diesem Grund hat die 24-Jährige ihn nun gegen alle Risiken versichern lassen, damit das gute Stück auch ja nicht beschädigt wird.

A la guerra con @marea.oficial Ein Beitrag geteilt von Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) am Jan 22, 2018 um 12:27 PST

Bei über 2,5 Millionen Followern auf Instagram ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Sol sich ihr Hinterteil versichern lässt, immerhin erfreuen sich ihre zahlreichen Fans ja auch an den "po"larisierenden Bildern. Und vermutlich weiß auch die 24-Jährige genau: Fotos vom Po, machen ihre Follower froh!

Malheur in Video

Übrigens gewährt Sol ihren zahlreichen Fans nicht nur auf ihren Bildern tiefe Einblicke. Ende August 2017 passierte ihr nämlich bei einem ihrer sexy Videos ein kleines Missgeschick. Damals stand allerdings nicht ihr Hintern im Vordergrund!

Hoy gym en casa 👆🏻👆🏻 Ein Beitrag geteilt von Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) am Jan 18, 2018 um 2:46 PST

(wil)