Heidi Klum ist "bereit für was Neues"

Heidi Klum war vor Kurzem bei Ellen DeGeneres bei der TV-Show "The Ellen Show" zu Gast. Die Moderatorin fragte die 44-Jährige, wie es denn um ihren Beziehungsstatus steht: "Sag mal, hast du Zeit für Privates oder besser gesagt ein Dating-Leben?"

Ihre Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: "Ich bin absolut Single und bereit für was Neues". Heidi Ex Vito Schnabel scheint also Geschichte zu sein. DeGeneres ließ nicht locker und fragte daraufhin, ob sie es mit der Promi-Dating-App schon versucht habe.

"Ich bin doch jetzt hier. Wie viele Leute schauen zu? Du kennst doch auch so viele, oder? Mach’ doch mal einen Aufruf für mich.", scherzt das Supermodel.

Heidi hat eine Schwäche für Joaquin Phoenix

Aber auf welchen Typ steht eigentlich Heidi? Um das zu erfahren, forderte DeGeneres Klum beim "Wen würdest du lieber ...?"-Spiel mitzumachen. Übrig blieb der US-Schauspieler Joaquin Phoenix. Und Heidi gibt sogar zu, dass sie ihn toll findet: "Ich habe eine Schwäche für ihn" . Am Ende machte Heidi noch gleich Werbung für ihre neue BH-Kollektion und fasste sich ganz ungeniert an die Brüste.

(red)