Neuer Nackt-Anfall von Heidi Klum auf Instagram

"GNTM"-Jurorin Heidi Klum sorgt wieder für Schlagzeilen. Diesmal nicht mit ihrem 16 Jahre jüngeren Toyboy Tom Kaulitz, sondern mit ihrer sexy Fotoshow auf Instagram. Ihre Fans sind sich nicht einig, was sie davon halten sollten.

Während die einen die 44-Jährige für ihren tollen Körper loben, wird sie von anderen dafür kritisiert. "Langsam wird es billig und primitiv.", so ein Follower. Und dann gibt es da noch ein paar Fans, die sogar glauben, dass Heidis Instagram-Account gehackt wurde. Der Grund: Alle Fotos haben den gleichen Filter.

Das ist jedoch unwahrscheinlich. Denn erst vor Kurzem verriet Heidi in einem Interview mit dem Männermagazin "W", dass sich gerne oft nackt zeigt: "Man ist, wer man ist. Ich werde immer einen freien Geist haben und offen mit meinem Körper umgehen".

So die Mama, so die Tochter

Auch ihre Mutter habe das früher immer so gemacht. "Ich habe meine Mutter dabei gesehen, heute sehen mich meine Kinder beim Oben-ohne-Sonnenbad. (...) Ich habe das als 25-Jährige, in meinen Dreißigern und heute in meinen Vierzigern gleich gemacht. Es ist wohl einfach eine Art zu leben."

"Sie haben nie gesagt, ich solle die Tür zumachen"

Auch ihre Eltern seien immer offen mit ihrer Nacktheit umgegangen. "Wenn ich ins Zimmer meiner Eltern reinplatzte und sie sich gerade umgezogen haben, haben sie nie gesagt, ich solle die Tür zumachen", so die 44-Jährige. "Nicht, dass wir alle zu Hause nackt rumrennen, aber wenn wir uns umgezogen haben, haben wir uns nie extra versteckt, als wäre es etwas, was man nicht sehen sollte", führt sie noch an.

(red)