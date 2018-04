Heidi Klum sonnt Hans und Franz mit Tom Kaulitz

Seit Wochen wird lautstark damit spekuliert, dass sich die 44-jährige Klum nach der Trennung von Langzeit-Lover Vito Schnabel einen neuen, noch jüngeren Mann angelacht haben.

Tokyo Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) wurde verdächtig oft gemeinsam mit dem ehemalige Supermodel gesehen. Man sei nur gut befreundet, hieß es bislang.



Liebesurlaub in Mexiko

Doch jetzt hilft kein Dementieren mehr. Heidi und Tom verbrachten das Wochenende auf Liebesurlaub in Mexiko. Kurz nach ihrer Rückkehr aus Asien, wo Heidi mit ihren Kindern über Ostern war, checkte sie mit ihrem Lover in einem Luxushotel in Los Cabos am Südzipfel der Baja California ein.

Auf einer Terrasse sonnt sie ihre beiden Brüste Hans und Franz und tauscht mit Tom allerlei Zärtlichkeiten aus. So wie es sich für den Frühling halt gehört.

Heidi Klum mit Hans und Franz

