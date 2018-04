Ist Bill Kaulitz eifersüchtig auf Heidi und Tom?

"Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz schwebt auf Wolke: Seit einigen Tagen turtelt er nämlich mit Supermodel Heidi Klum (44). Für seinen Zwillingsbruder und Bandkollegen Bill, der aktuell Single ist, scheint er aber kaum noch Zeit haben.

Bill Kaulitz (Bild: imago stock & people) Bill Kaulitz (Bild: imago stock & people)

Und das macht Bill offenbar ziemlich fertig, wie sein neues Instagram-Posting verrät. Das Foto zeigt, wie der 28-Jährige mit einem roten Herzballon in der Hand, traurig in die Kamera blickt. Dazu schrieb er die Worte: "LOVE ME" (= Liebe mich). Für Bill scheint die Heidi-Tom-Romanze jedenfalls eine große Umstellung zu sein.

Kein Wunder: Erst im vergangenen Jahr erzählte der Sänger in der Markus-Lanz-Show, dass er und sein Bruder es kaum einen Tag ohne einander aushalten.

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Zumindest kann Bill auf seine Fans zählen: Die lieben ihn immer noch und sind sich sicher, dass auch er irgendwann seine große Liebe finden ihn.

LOVE ME Ein Beitrag geteilt von Bill Kaulitz (@billkaulitz) am Mär 29, 2018 um 12:50 PDT

