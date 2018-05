Heidi Klums Toyboy Tom ist noch immer verheiratet

Seit Wochen turtelt Supermodel Heidi Klum (44) mit dem "Tokio Hotel"-Gitarristen Tom Kaulitz. Laut der "Bild"-Zeitung ist der 28-Jährige aber immer noch verheiratet.

Nur ein Jahr verheiratet

Es handelt sich dabei um die 33-jährige Kosmetik-Unternehmerin Ria Sommerfeld. Die beiden gaben sich 2015 nach vier Jahren Beziehung das Ja-Wort. Ein Jahr später folgte die Trennung wegen "unüberbrückbarer Differenzen". Aber die Scheidung ist noch immer nicht durch.

Seine Ex verzichtet auf Unterhalt

Die Scheidung will Tom laut "Bild" nun beschleunigen. Bereits in wenigen Monaten sollen Tom und Ria offiziell geschieden sein.

Gerüchten zufolge, ist Ria damit einverstanden: "Sie möchte alles so schnell wie möglich hinter sich bringen.", so ein Insider gegenüber "Bild". Auf Unterhalt und andere Ansprüche will sie verzichten.

