Heidi Klum erntet Spott für ihren Christbaum

Die 44-Jährige postete ein Foto aus ihrem Schlafzimmer. Sie liegt dabei halb zugedeckt im Bett, der Blick ist auf die hinter den Vorhängen durchkommende Morgensonne und die Silhouette ihres Christbaums gerichtet.

Aufreger-Christbaum

Und genau der ist vielen ihrer Follower auf Instagram ein hässlicher Dorn im Auge. In vielen, teilweise bösen Kommentaren wird gegen den Christbaum geätzt.

"Dieser baum ist ein einziges trauerspiel was sagen deine kinder dazu", schreibt eine Userin. "So viele Millionen und doch kein schöner baum", merkt ein anderer an. Jemand vergleicht den nur spärlich geschmückten Baum sogar mit dem heurigen Christbaum aus Rom, der durch sein schlechtes Aussehen traurige Berühmtheit erlangt hat.

Morning light LA #nofilter Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Dez 27, 2017 um 7:07 PST

(baf)