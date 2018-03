Was läuft zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Erst vor Kurzem verriet Supermodel Heidi Klum (44) in der TV-Show von "Ellen DeGeneres", dass sie "bereit für etwas Neues" sei. Nun wurde die "GNTM"-Moderatorin mit dem "Tokio Hotel"-Gitarristen Tom Kaulitz (28) beim Verlassen eines Restaurants in Hollywood gesichtet. Läuft da etwa was zwischen den beiden?

Heidi Klum und Tom Kaulitz (Bild: Photo Press Service) Heidi Klum und Tom Kaulitz (Bild: Photo Press Service)

Nein, alles Quatsch! Die beiden arbeiten an einem neuen Projekt. Laut "news.de" werden der Gitarrist und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz Heidi in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (immer donnerstags, ab 20.15 Uhr auf ProSieben) unterstützen. Was sie dort genau machen werden, ist nicht bekannt. Offiziell bestätigt wurde der TV-Auftritt der beiden Brüder auch nicht.

"Werwolf" Heidi Klum

Sänger Bill Kaulitz hat jedenfalls bereits jede Menge Erfahrungen in der Fashionbranche gesammelt. Er stolzierte unter anderem für den Modedesigner Karl Lagerfeld über den Laufsteg.

(red)