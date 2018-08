Heidi Klum schießt gegen Cheyenne Ochsenknecht

Der Reihe nach. Die 18-jährige Cheyenne Ochsenknecht hat vor einigen Tagen einen Screenshot eines E-Mails gepostet, auf dem eine Einladung zu "GNTM" zu sehen war. Die Tochter von Uwe und Natascha reagierte darauf mit einem abwertenden "Oh hell no" und legte "Germany's next Topmodel, wann hört ihr endlich auf? Gleicher Scheiß, neues Jahr" nach.

Soetwas lässt Heidi Klum nicht auf sich sitzen. Die 45-Jährige ließ aufgrund der Kritik an ihrer Sendung sogar eine offizielle Pressemitteilung verfassen. "Bedauerlicherweise hat eine Redakteurin vom Sender, ohne Rücksprache mit mir, verschiedene Mädchen kontaktiert. Es bleibt dabei: Wie jedes Jahr sucht ein Scouting-Team nach schönen Mädchen überall in Deutschland. Dieses Team entscheidet nicht, wer in die Sendung eingeladen wird. Das mache weiterhin ich", erteilt sie dem Nachwuchs-Model darin eine derbe Abfuhr.

Sie hat also gar keine Lust darauf, Cheyenne Ochsenknecht bei "Germany's Next Topmodel" auflaufen zu lassen.

Heidi Klum mit Hans und Franz

